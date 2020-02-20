شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الوزير يهدى كتبا لمسجد جنيف الكبير خلال لقاءاته بالأمم المتحدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف اختتم لقاءاته بزيارة المسجد الكبير بجنيف، وتفقد مكتبته الكبيرة، ووعد بتزويدها بإصدارات الأوقاف المترجمة فى مجال تجديد الخطاب الدينى، بصحبة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوروبى فى جنيف.

وأهدى وزير الأوقاف نسخا من بعض إصدارات الوزارة ورقية وإلكترونية فى مقدمتها كتاب حماية الكنائس وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح وكتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب إلى كل من ممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي أثناء الندوة المشتركة فى مقر الأمم المتحدة.

وأهدى بعض النسخ لبعض المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة، ولكبير مستشارى البرلمان الدولى، كما أهدى بعض النسخ للسفير هشام سيف الدين سفير مصر فى سويسرا الذى كان فى وداعه بمطار زيورخ.

وتوجه وزير الأوقاف بكل الشكر والتقدير للسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف ولكل أعضاء و أفراد بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف على ما قاموا به من جهد وطنى مشكور فى إعداد وترتيب هذا الكم الكبير من اللقاءات على مدار ثلاثة أيام مما أبهر جميع المتابعين لنشاط البعثة المصرية مع كرم النفس وحفاوة الاستقبال، وهكذا تكون الدبلوماسية المصرية.

وتوجه وزير الأوقاف بكل الشكر والتقدير للسفير هشام سيف الدين، سفير مصر بسويسرا الذى حرص على أن ينتقل من العاصمة السويسرية برن إلى مدينة زيورخ ليكون فى وداع سيادته واتخاذ اللازم تجاه إنهاء إجراءات سفره بسهولة ويسر، وهو ما قامت به أيضا البعثة المصرية فى جنيف، بما يبرز الروح المصرية الجديدة فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وارتفاع الحس الوطنى والولاء الوطنى والاعتزاز بكل ما هو مصرى، مع تقدير دولى للدبلوماسية المصرية والمواطن المصرى نلمسه واقعا محسوسا أمام أعيننا على نحو لم نعهده من قبل، وهو ما يزيدنا اعتزازًا بمصريتنا وحرصا على التفانى فى خدمة وطننا، ويجعلنا نقول تحيا مصر.



وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (1)



وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (2)



وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (3)



وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (4)

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وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (5)



وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (6)



وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (7)



وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (8)



وزير الأوقاف يختتم لقاءاته بجنيف (9)



