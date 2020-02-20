في يوم واحد.. تنفيذ 58 ألف حكم قضائي وضبط 33 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن شن حملاتها الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري، 115 قضية مخدرات وتنفيذ 58472 حكما قضائيا متنوعا. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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