ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج "طلمبات طفايات حريق مقلدة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج طلمبات طفايات الحريق مقلدة بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة التموين من ضبط "أ.ط"، 28 سنة، مسئول عن مصنع لتجميع ماكينات إطفاء الحريق الاتوماتيك كائنة بدائرة قسم المرج، "ه.س"، 43 سنة، مسئول بذات المصنع لإدارتهما المصنع بدون ترخيص وقيامهما بصيانة الطلمبات الخاصة بطفايات الحريق وإعادة بيعها كمنتج وارد من دولة الإمارات، ووضع علامات تجارية مقلدة تحت اسم (سيفكو) غاشين بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 27 طلمبة مياه، 7 موتور مياه، 35 قاعدة حديديه، 5 موتور ديزل لنظام الإطفاء منها عدد 2 موتور منتج نهائي كامل الأجزاء ، ورشه حداده كاملة بمعداتها وأدواتها ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.