أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب بضائع و25 قضية أمن عام خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده في إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع ، قطع غيار سيارات ، مستحضرات تجميل ، أجهزة تابلت بمشتملاتها ، حقائب مدرسية مزودة بشاشة طاقة شمسية ).

Advertisements

وضُبط في مجال الأمن العام 25 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائي)، كما تم ضبط 1206 مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة والأقراص الدوائية عن ضبط قضية بمضبوطات وزنت 3 كيلو جرام من نبات القات المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.