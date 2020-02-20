بالشروط وخطوات التقديم| الداخلية تعلن موعد بدء قبول طلبات حج القرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1441هـ/2020م، عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/2/2020م حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2020 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قُرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، يراعى إتباع الشروط والإجراءات التالية:-

إجراءات واشتراطات تقديم الطلبات تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب ، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى محافظات الجمهورية ، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة - سياحة – تضامن) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج ، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل منه طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أي جهة أخرى عقب إجراء القرعة، وتُقبل الطلبات بمراكز وأقسام الشرطة على النموذج المعد لذلك وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.

يرفق بنموذج طلب الحج صورة بطاقة الرقم القومي (السارية) بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومي بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج

يدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية للمتقدم تفصيلاً ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة) ولا يحق للفائز بقرعة الحج المطالبة بأي تجهيزات طبية تطلبها حالته المرضية في حالة عدم ذكرها بطلب الحج، حيث لم يتم الاستعداد لها مُسبقاً مع العلم أن ذكرها لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة وذلك دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ولا يطلب من المواطن أية أوراق أخرى أو سداد أية مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وألا يقل سن الرجال منهم عن (25) عاماً ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 2/6/2020م الموافق 10شوال 1441هـ ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه ، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن لا يقل عمره عن 18 عاماً من تاريخ 2/6/2020م ، وتستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر (45) عاماً فأكثر .

بالنسبة لطلب الحج الزوجي يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبي يُطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى الطلب كاملاً، وبالنسبة للمرافق الغير وجوبي تُلغى فرصة المرافق فقط، وفى حالة الإلغاء يتم التصعيد من الفائزين الاحتياطيين ، وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يُشترط استخراج جواز سفر منفصل له ، وتُحتسب التأشيرة الممنوحة له من حصة المديرية من التأشيرات كاملة التكاليف المقررة للحج وما اعتماده من خدمات

يُعد تقديم طلب الحج من خلال الموقع الإلكتروني أو رقم تلقى الطلبات المشار إليهما، بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على الموقع والتعليمات المعلنة من قبل مديرية الأمن ، وكذا إقراراً بالتزامه التعاقدي وفى حالة وجود خطأ في البيانات المدرجة بطلب الحج تكون مسئولية مقدمه ، وإذا تبين مخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

يُشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال (حج القرعة - الشركات السياحية - الجمعيات الأهلية – الهيئات) أن يكون قد مضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1435هـ / 2014م وما قبلها ، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى ( أقل من 45 عام ) لم يسبق لها الحج خلال الخمس سنوات الهجرية السابقة وكذا المرافق الوجوبي لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة .

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومي وبالنسبة لطلب الحج الزوجي فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومي وليس المرافق .

تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بمراكز وأقسام الشرطة أما بالـنسبـة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة ( بطاقة الائتمان - شبكة فورى ) ولا يُعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية .

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين وليس العكس ممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة على أن ترسل المستندات المطلوبة للإدارة العامة للشئون الإدارية لاتخاذ اللازم وإدراج الطلب على منظومة الحج الموحدة.

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لا تُقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج، ويجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائي عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن هذا التنازل، ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً.

رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومي، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتفه المحمول الشخصي) ويُسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مكرر) ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة على مسئوليتهما.

نسبة الــ 10 % لأكبر المتقدمين سناً

تُخصص نسبة الـ 10 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً بكل مديرية .. حيث تقوم منظومة الحج الموحدة بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل محافظة على حدة ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.

بالنسبة للفائز بالحج ضمن نسبة الـ 10% يُشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) في حالة تجاوزه سن الــ 70 عام مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن تكون الحالة الصحية للمرافق تسمح برعايته، وفى حالة تقديم طلب زوجي كلاهما أكبر من 70 عام يشترط - على سبيل الاستثناء - إضافـة مرافـق واحد فقط لهما من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة قدرته على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية أقل من 70 عام وتطبق شروط الاستثناء السابق ذكرها عليه .

يتم استبدال المرافق في حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته بمعرفة المديرية ، وفى حالة استبدال المرافق للفائز بالتزكية (بنسبة 10 % ) يتقدم الفائز (كبير السن) بطلب للمديرية للموافقة على الاستبدال وفقاً للتعليمات والشروط المقررة قبل نهاية فترة سداد التكاليف متضمنة مناظرة المرافق البديل.

في حالة وفاة المرافق "لكبير السن" الفائز بالتزكية (بنسبة 10 % ) أو تنازله عن السفر فعلى الأصيل إخطار المديرية بالمرافق البديل.

كبير السن فوق 70 عام (المريض بمرض مزمن -ذوى الاحتياجات الخاصة - الفائز بقرعة الحج) ويشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن يكون قادراً على رعايته من الناحية العمرية والصحية، ويتم مناظرة المرافق بمعرفة المديرية حال تقديم الأوراق عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة سابقة الحج للمرافق تُطبق شروط الاستثناءات والتكاليف الإضافية المقررة السابق ذكرها.

في حالة تنازل أو وفاة كبير السن فوق الـ 70 عام سواء الفائز بالتزكية (10 %) أو الفائز بالقرعة العامة تظل تأشيرة الحج الممنوحة للمرافق سارية إذا ما اتفقت مع الشروط الواجب توافرها في المرافق على أن يلتزم المتنازل أو المرافق للمتوفى بإخطار مديرية الأمن التي تتولى بدورها إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية، ويستثنى من ذلك المرافق الوجوبي الذى لم يمضى خمس سنوات هجرية كاملة على آخر حج له فتُلغى فرصته في حالة تنازل أو وفاة الأصيل.

في حالة وفاة المرافق أو تنازله فعلى الأصيل إخطار المديرية للموافقة على استبدال المرافق بمرافق آخر على أن تتوافر فيه الضوابط والشروط.