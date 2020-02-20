مزق جسد شقيق زوجته.. القبض على سمسار بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على سمسار عقارات مزق جسد كهربائي بسبب خلافات مادية بينهما في الدقهلية. تلقى قسم أول المنصورة بلاغًا بوجود مشاجرة بشارع مكة بمنطقة تقسيم أبو الليل دائرة القسم . Advertisements على الفور انتقل مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية وعثر بالشارع محل الواقعة على جثة "كهربائي 41 سنة مُقيم دائرة قسم ثان المنصورة" وبها جرح نافذ بالبطن. وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه أسفل منزل زوج شقيقته 45 سنة سمسار عقارات ُمقيم محل الواقعة "حدثت مشادة كلامية بينهما إثر خلافات مالية سابقة تعدى خلالها الأخير بالضرب على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" محدثاً إصابته التي أودت بحياته. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

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