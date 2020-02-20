لتنمية الوعى الأمني لديهم.. منشآت شرطية تستقبل زيارة عدد من طلاب الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت وحدة مرور حدائق الأهرام بمديرية أمن الجيزة عدد من طلاب جامعة القاهرة، لتفقد الوحدة والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإلقاء الضوء على التحول الرقمي لخدمات المرور، حيث تم توزيع مطويات على الطلاب تتضمن نصائح وإرشادات للحد من الحوادث المرورية.

كما استقبل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة والذي تم افتتاحه حديثاً عدد من طلاب جامعة المنوفية، لتفقد المجمع والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على التسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على المجمع لتجديد رخص تسيير مركباتهم، وشرح الجهود المبذولة في إطار استحداث وسائل تقنية متطورة تُتيح للمواطنين استخراج التراخيص في سهولة ويسر، كما تم التطرق أيضاً للجهود المبذولة في مجال الحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة على الطرق.

كما استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدد من طلاب جامعة عين شمس، وتم اصطحابهم لزيارة عدد من الأقسام بالإدارة وتقديم شرح مُبسط عن الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين وكذا التسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الإدارة والعمل على إصدار وثائق السفر والعديد من المستندات التي يصدرها القطاع للمواطنين والأجانب في سهولة ويسر.

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من ناحية أخرى استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية عدد من طلاب جامعة قناة السويس، حيث تم استعراض دور رجال الإدارة في حماية الأرواح والممتلكات، والتعامل الفوري مع كافة البلاغات خاصة البلاغات التي تتسم بالطابع الإنساني، كما تم استعراض جانباً من المعدات والتقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في مجالات عمل الإدارة.

ومن جانبهم توجه الطلاب الزائرين بالشكر لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل في كافة مجالات العمل الأمني بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحديث والذي يساهم في تحقيق أمن المواطنين.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الصلة مع الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوي لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وتنمية الوعي الأمني لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة في تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.