ضبط سائق بحوزته 8 آلاف لتر بنزين بكمين بلبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق بحوزته 8 آلاف لتر بنزين قبل تهريبها للسوق السوداء بالسلام.

تمكن النقيب محمد عبد العزيز، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينين بكمين بلبيس دائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط "م.ك" سائق، مقيم 4 شارع البترول مدينة الصفا دائرة قسم شرطة المرج حال استقلاله السيارة رقم ي ج ر 672 نقل فنطاس تحوي مواد بترولية بإجمالي 8 آلاف لتر بنزين 80 وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، اعترف بتحصله على المضبوطات من محطة وقود مصر للبترول الكائنة بشارع إسكندرية دائرة قسم شرطة السلام ثاني بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.