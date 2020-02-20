النقض تؤيد السجن 10 سنوات لقاضي "رشوة الزقازيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، السجن 10 سنوات لقاض سابق بمحكمة استئناف المنصورة بتهمة تقاضي رشوة مالية، ورفضت طعنه على حٌكم أول درجة.

وكان محكمة أول درجة، قضت بمعاقبة القاضي بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وإعفاء 5 بينهم عضوان سابقان بمجلس الشعب.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

كانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "ص. غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، بأحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضى من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.