ضبط المتهم بالنصب على سيدة في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق حاول النصب على سيدة وبيع سيارة مستأجرة بمنطقة التجمع الخامس.

تبلغ للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث التجمع الخامس من المدعوة س ر حاصلة على معهد سياحة وفنادق بتضررها من "ا.م"، سائق بشركة لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي 40 ألف جنيه نظير شرائها سيارة ملكه وعدم قيامه بتسليمها السيارة وحال مطالبتها له باستلام توكيل بيع السيارة طلب منها إحضار مبلغ مالي 20 ألف جنيه واتفق معها على التقابل أمام جهاز مدينة القاهرة الجديدة دائرة القسم لإتمام عملية الشراء إلا أنها ارتابت في أمره وحضرت للإبلاغ.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهم.

Advertisements

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة تم بالتنسيق مع المبلغة مجاراة المشكو فى حقه والاتفاق معه على الحضور للمكان المتفق عليه لاستلام المبلغ المالي.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن الرواد محمد شعلان ومحمود عبد السلام وتوفيق عبود ومحمود ثروت ومحمود عطية، ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي "مستأجرة" وعثر بحوزته على المضبوطات التالية رخصة تسيير وقيادة للسيارة باسمه " مزورة " رخصة تسيير لذات السيارة باسم مالكها المدعو محمد احمد حماد عدوي بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واقر بقيامه باستئجار السيارة واصطناع رخصة التسيير المضبوطة بحوزته بقصد النصب علي المجني عليها ، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتسديد مديونيات عليه وباستدعاء المجني عليها اتهمته بالنصب عليها وجاري استدعاء مالك السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد حسن مصطفى، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.