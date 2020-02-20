ضبط المتهم بسرقة 660 ألف جنيه من شركة صرافة بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسن لسرقته 660 ألف جنيه من شركة صرافة، بمنطقة مصر الجديدة.

تبلغ للمقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث مصر الجدیدة من كـــلاً مــن كارول موظفة بشركة للصرافة ووائل المدیر التنفیذي لذات الشركة بتضررھما من محمود بالمعاش لقیامه بالحضور لمقر الشركة عملھما، وطلبه من الأولى استبدال مبلغ مالي 17 ألف ریال سعودي للعملة المصریة إلا أنه تمكن من مغافلتھا والاستیلاء على مبلغ مالي 660,70 ألف جنيه مصري قیمة تغییر العملة دون تسلیمھا المبلغ المالي حوزته ولاذ بالفرار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحریات تحت إشراف العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابھا.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد أحمد الطويل ومحمد حجازي ومصطفى قاسم وأحمد التهامي، ضباط مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجھته أمام العميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، بالتحریات والمعلومات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة.

على النحو المشار إلیه تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 17 ألف ریال سعودي وأقر بإنفاقه المبلغ المُستولى علیھ ودفعھ كمقدم باستدعاء المجني علیھما تعرفت الأولى على المتھم ، واتھماه بالسرقة لشراء سیارة ماركة فیات تیبو تم التحفظ علیھا.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.