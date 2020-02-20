محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، وفلاديمير كلوتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، اليوم الخميس، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر التوقيع محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وفلاديمير أولاكوفيتش، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البيلاروسية.

Advertisements

وتضمنت الاتفاقيات، اتفاق تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة "امكودور" القابضة البيلاروسية، وخارطة طريق للتعاون بين وزارة الانتاج الحربي وشركة "مينسك لتصنيع الجرارات"، بالإضافة إلى عقد توريد منتجات بين شركة "بيلماشينري للتجارة الدولية" وشركة مينسك للجرارات.

كما شملت اتفاقيات التعاون توقيع استراتيجية عمل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، ومذكرة توريد منتجات بين شركة راية القابضة وشركة" بيلاذ" البيلاروسية، وعقد توريد منتجات بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة" ماذ "البيلاروسية، واتفاق نوايا بين شركة ايجينايل للاستثمار والتجارة المحدودة وشركة حلوان للآلات والمعدات وشركة" ماذ "البيلاروسية، واتفاق توريد بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة "بوبرويسك اجروماش "البيلاروسية.

ووقع الجانبان عقد توريد بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة "امكودور"البيلاروسية، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة"مينسك موتور بلانت" وتوقيع عقد توريد بين شركة "بيلماشينري للتجارة الدولية " وشركة "مينسك موتور بلانت".