القوى العاملة: توقيع مبادرة لصرف علاوة 10% للعاملين بالسياحة والفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع مبادرة بشأن صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني للعاملين بقطاع السياحة والفنادق المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، على أن تكون بحد أدنى 75 جنيها شهريا من أول يوليو 2019، وتحدد كل منشأة الحد الأقصى طبقا لظروفها.

وأكد الوزير - خلال مراسم التوقيع - أن هذه المبادرة تأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بمنشآت القطاع السياحي وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

وأوضح أن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات صعبة، مشددا على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة الواعية لطبيعة المخاطر التي تحاك ضد الأمة أولت مكافحة التطرف والإرهاب مكان الصدارة، لتحقيق الأمن والاستقرار.

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وشدد وزير القوى العاملة على أن الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي ، مشيرا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بملايين الجنيهات.

وقع المبادرة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد عاطف الوصيف، وعن النقابة ممدوح محمدي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية والفنادق، وبحضور خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وجمال جفال مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية.

ونصت المبادرة على أن يراعى في صرف هذه العلاوة الظروف المالية والاقتصادية والقواعد واللوائح والنظم الداخلية الحاكمة للمنشأة.