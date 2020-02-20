أخبار مصر | ننشر شروط التقديم بحج الجمعيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر شروط التقديم بحج الجمعيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وطالب "عبد الموجود" بضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عامل أو منتسب) عند تقديم الطلب ومسددا الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 1 يناير 2020، ولم يوقع عليها جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها. وأضاف في تصريحات اليوم، أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

ونوه بأنه يشترط أيضًا أن لا يسبق للعضو الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارًا من عام 2015م فيما بعدها. وتابع، أنه تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة. Advertisements

وأورد أنه يمكن للراغبين في التقدم، الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة من هنا. وأشار إلى أن برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

أما المستوى الثالث، فنادق 3 نجوم، بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و 4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر. ونوه بنجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق، في إطار استمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.

واستكمل أنه من المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة مع نهاية الشهر الجاري فور إعلان قيمة تذكرة الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار البرامج الأربعة. وكانت أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020م وحتى الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م، وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.



أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن التقديم على موسم الحج 1441هـ 2020م، سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية.