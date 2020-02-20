أخبار مصر | ننشر شروط التقديم بحج الجمعيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر شروط التقديم بحج الجمعيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات اليوم، أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.
وتابع، أنه تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة.
وأشار إلى أن برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.
ونوه بنجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق، في إطار استمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.
وكانت أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020م وحتى الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م، وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.