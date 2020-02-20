أخبار مصر | رسميًا.. إعلان موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. إعلان موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020م وحتى الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وأكدت القباج، على أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، حيث تم الاستعداد مبكرا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أن العام الجاري يشهد عدد من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى تيسيرا على حجيج بيت الله الحرام.

وأضافت، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت مبكرا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج، وفقًا للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى؛ حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

