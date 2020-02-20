أخبار مصر | "ملك الكذابين".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملك الكذابين".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط المزعوم جمال عيد، مؤكدين إن الشعب لن يسمح له بتخريب الدولة المصرية.

وقال أحد الناشطين: "جمال عيد يعلن أمام الرأي العام إنه العميل العلني، وهو الكاذب الذي يحاول أن يتجمل دائما"، فيما أضاف آخر: "فعلا إن لم تستحي فافعل ما شئت، أليس هذا من قبيل المجاهرة أو الخيانة؟".

ويحاول دائما جمال عيد الاستقواء بالخارج، وفي هذا الشأن وجه له ناشط رسالة نارية مفادها: "إلى العميل المستوى بالخارج، يا جمال الشعب لن يسمح لك بتخريب البلد، أصبحت عميل بشهادة".

فيما قالت مغردة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وصمة عار في جبينك، أنت مش مكسوف تنزل صورك يا عميل، صحيح اللي اختشوا ماتوا، أصل شعارك هو حب الدولار الذي تفديه بروحك، لن نسمح لك بالخراب يا كذاب".