أخبار مصر | وزير التعليم يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، ماري ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المختلفة بين الجانب المصري والأمريكي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، مجالات التعاون المتبادل، وخاصة في مجال دعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل.

وعرض وزير التربية والتعليم، على الحضور الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

وبحث الطرفان، تطوير التعاون في مجال المنح الدراسية، والعمل على التوسع في تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب في المدارس.

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من جانبها، أكدت "رويس"، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر فى مجالات التعليم، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين في هذا الإطار.

واتفق الجانبان، على إعداد مذكرة تفاهم وتعاون في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والجانب الأمريكي، في مجال التعليم.

حضر الاجتماع، من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، ومن الجانب الأمريكي هيلين لافاف مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية، ماثيو بارتليت مدير العلاقات الدولية والاتصالات الاستراتيجية، وريتشيل ليسلي مسئول العلاقات الثقافية.