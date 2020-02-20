أخبار مصر | عمرو بدر يطالب الصحفيين بالإبلاغ عن منتحلي الصفة والكيانات الموازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر يطالب الصحفيين بالإبلاغ عن منتحلي الصفة والكيانات الموازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن النقابة تتابع البلاغات التي يتقدم بها الزملاء ضد منتحلي الصفة والكيانات الموازية المخالفة للقانون والدستور.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أنه كان قد أعد قائمة بتلك الكيانات الموازية وبأسماء منتحلي الصفة، وقام بتقديمها للشؤون القانونية للنقابة، بالإضافة إلى التحرك والتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم، مؤكدًا أن ذلك يُعد تزويرًا ونصبًا على المواطنين، واعتداء على حق النقابة.



وطالب السكرتير العام المساعد للنقابة، من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بإبلاغ الشؤون القانونية، أو أعضاء مجلس النقابة، في حالة رصد أيًا من منتحلي الصفة أو الكيانات الموازية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



وكان عدد من الزملاء، قد أعلنوا تدشين حملة "خليها تنضف"، ضد الكيانات الموازية ومنتحلي الصفة، لرصد الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلي صفة صحفي، وذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين، من أجل تحرير بلاغات للنائب العام ومباحث الإنترنت ضدهم.