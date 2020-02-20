أخبار مصر | اليوم.. 'مصر النهاردة' يناقش التدخلات التركية في سوريا وليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'مصر النهاردة' يناقش التدخلات التركية في سوريا وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، قراءة تحليلية للمباحثات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع رئيس دولة بيلاروسيا؛ حيث تشهد العلاقات تطورات إيجابية، وتمثل زيارة رئيس دولة بيلاروسيا نقلة نوعية في تطور هذه العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي.

كما تستعرض الفقرة مذكرات التفاهم المُوقعة بين الجانبين خاصة في مجال التعليم والتعليم العالي لتعزيز التعاون المشترك، وتتابع الفقرة اجتماع مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، والذي يعقد جلسة مباحثات هامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض فرص الاستثمار بمصر، وتستضيف الفقرة دكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، التدخلات التركية في سوريا وليبيا، وأطماع أردوغان، والموقف الدولي من هذه التدخلات، وتستضيف الفقرة الدكتور بشير عبدالفتاح السيد أحمد الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.