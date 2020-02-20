أخبار مصر | 42 لجنة للتصويت بانتخابات نقابة البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 42 لجنة للتصويت بانتخابات نقابة البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أن عدد اللجان يبلغ 42 لجنة، ومن المقرر أن يتواجد بكل واحدة منها مستشارا، لحين انتهاء فرز الأصوات. وتابع أنهم بدأوا إجراء حصر لأعداد الأطباء البيطريين بكل المحافظات، لتحديد أعداد أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، ليتم البدء في طبع استمارات التصويت للمقاعد المقرر التصويت عليها، موضحا أن بعض المحافظات سيتم طبع 7 استمارات لها، ومحافظات أخرى 4 فقط.

وأشار إلى أن ذلك بالتزامن مع تجهيز الأدوات اللازمة للانتخابات، والأختام والمطبوعات، والتعليمات الخاصة بالناخبين. ولفت إلى أن النقابة أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي، بنقابة جنوب سيناء، على مقعد رئيس النقابة الفرعية، وتم الإعلان عنه في الجرائد الرسمية، وذلك بداية من 15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح، غدا الجمعة 21 فبراير 2020.

قال الدكتور البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي: إن اللجنة تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد اللجان الخاصة بعمليات التصويت بالانتخابات، المقرر لها الجمعة 27 مارس المقبل، على مستوى الجمهورية.

ونوه بأنه حتى الآن، لم يتقدم أحد للترشح على المقعد.

