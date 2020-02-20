أخبار مصر | "الكذب هو شعارك".. من رواد السوشيال ميديا إلى جمال عید

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكذب هو شعارك".. من رواد السوشيال ميديا إلى جمال عید والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الناشط جمال عيد قائلين له إن "الكذب هو شعارك الذي لم ولن تتخلى عنه".

وأضافوا: "فأنت تكذب ثم تكذب وتختلق ثم تواصل الكذب والفبركة وتشويه الحقائق حتى أصابنا الشك في أي كلمة تنطق بها أو تكتبها حتى أننا تساءل عما إذا كنت قد تفوهت بالحقيقة ولو مرة واحدة في حياتك !! هوصحيح اسمك جمال عيد؟ أكاذيبك مكررة ومكشوفة.

وتابعوا: "مهما حاولت أنت وأمثالك من المأجورين بتوع الدولارات تخفوا تعاونكم وتنسيقكم مع الإخوان الإرهابيين مقابل حفنة من المال الحرام لم تعودوا تخدعون أحد.. القاصي والداني كشفوكم.. هل نسيت نزول الملايين الشوارع رافضين حكم الجماعة الإرهابية التي قفزت على السلطة ظلما وعدوانا بسببكم والتي صار مكانها الآن مزبلة التاريخ التي من المؤكد أنها تضم كل من تعاون مع أعداء الوطن والشعب".

وأكملوا: "لن تفلح أكاذيبكم في تحريض الشعب ضد الدولة ومؤسساتها فجماعة الإخوان الإرهابية تستخدمكم كورقة محروقة في مخططها للفوضى وهدم الدولة وتحرككم مثل الدمى لكن وعي الشعب ويقظة الرجال المخلصين ستفشل مؤامرتكم وسيرتد كيدكم إلى نحوركم التي لايليق سوی قطعها بعد أن فسدت رؤوسكم الخاوية وتعفنت عقولكم إذا ما افترضنا أن لكم عقول من الأساس".