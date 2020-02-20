مصر | عاجل.. قبول اسئناف النيابة على إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قبول اسئناف النيابة على إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر مساء أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقررت المحكمة تجديد حبسه 45 يوما على ذمة القضية وإلغاء قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، تجديد حبس الناشط علاء عبدالفتاح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "علاء" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.



ويأتي ذلك بجانب استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

