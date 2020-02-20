مصر | الحبس 4 أيام لعناصر تشكيل بتهمة انتحال صفة ضباط بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 4 أيام لعناصر تشكيل بتهمة انتحال صفة ضباط بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، شمال الجيزة، اليوم الخميس، بحبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لانتحالهم صفة رجال شرطة، لسرقة رجل يحمل جنسية دولة عربية.

وكشفت التحقيقات، عن أن ٤ أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة يستقلون سيارة ملاكي، فاوقفوا شخص يحمل جنسية عربية واصطحبوه لداخل السيارة، والاستيلاء منه على 3 آلاف جنيه، وهاتفي محمول، و2 فيزا كارت، وجواز سفر، وحقيبة بها بعض الأوراق الشخصية.