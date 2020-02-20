مصر | إحالة المتهمين بقتل شخص داخل شقته في النزهة للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة المتهمين بقتل شخص داخل شقته في النزهة للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، إحاله عاطلين للمحاكمة، لإتهامهم بقتل شخص داخل شقة مستاجرة بمنطقة النزهة.

البداية بتلقي قسم شرطة النزهة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة النزهة لمكان الواقعة، وتبين وجود جروح طعنية بالصدر والبطن وآثار خنق حول الرقبة.

تحريات المباحث كشفت أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه بأماكن تواجدهما، تم ضبطهما، وبمواجهتهم إعترفا تفصيليا بإرتكاب الواقعة، بتعرفهم على المجني عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، واتفقا على مقابلته بشقته المستأجرة، محاولين تخديره بالمواد الكحولية لسرقته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة.