مصر | النائب العام يأمر بالتحقيق في تزوير محاضر غش لطلاب كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر بالتحقيق في تزوير محاضر غش لطلاب كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، والذي يتهم فيه مسئولي لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بكفرالشيخ، بتزوير محاضر الغش الجماعي للطلاب في أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الماضي.

وكلف النائب العام المستشار المحامي العام لنيابة كفرالشيخ، ببدء التحقيقات مع مسئولي اللجنة الامتحانية في الوقائع كافة التي تضمنها البلاغ رقم 6899 لسنة 2020 عرائض النائب العام.

وجاء ذلك بعد صدور الإفادة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن كفرالشيخ، والتي أكدت عدم وجود أي بلاغات أو محاضر شرطية تم تحريرها من قبل مسؤلي اللجنة ضد أي من الطلاب أو الأهالي بأعمال الشغب أو الغش الجماعي أو التعدي أو التجمهر خارج اللجان.