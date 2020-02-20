مصر | حبس 3 أشخاص لمحاولتهم سرقة سيارة مواد غذائية في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 أشخاص لمحاولتهم سرقة سيارة مواد غذائية في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المرج، اليوم الخميس، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامهم بسرقة سيارة مواد غذائية بالنزهة.

البداية عند مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، تم الإشتباه في شخصان، وبإستيقافهما وتفتيشهم عثر بحوزتهم على مفتاح سيارة مصطنع، وبالتحريات عنهم تبين أنهم: "م.ف"، 29 سنه، عاطل، والسابق إتهامه في قضية سرقة، و"ع. ط"، 25 سنه عاطل.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، إعترفا بأنهم كانوا بطريقهم لسرقة سيارة تابعة لشركة للمواد الغذائية بتحريضا من "ر.س"، 45 سنه، سائق بذات الشركة، والسابق اتهامه في قضية أخرى "بلطجة"، الذي تحصلوا منه على نسخة من المفتاح المصطنع للعربية.