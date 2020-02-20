مصر | النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لربة منزل طعنها زوجها في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لربة منزل طعنها زوجها في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت نيابة 15 مايو، الاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل طعنت على يد زوجها بسبب شكه في سلوكها تمهيدًا للاستماع إلى أقوالها.
البداية كانت بتلقي وحدة مباحث قسم 15 مايو، بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام عامل بمحاولة قتل زوجته بسبب سوء سلوكها، على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى المكان المبلغ به في منطقة الزرايب بنطاق دائرة القسم.
وبالفحص تبين قيام عامل بطعن زوجته بسكين وفر هاربا، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المجني عليها إلى مستشفى القصر العيني لعلاجها.
ووجه العميد أيمن عبد الفتاح مفتش فرقة حلوان، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجاني، ومن خلال تتبع خط سير المتهم وتفريغ الكاميرات واستخدام التقنيات الحديثة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.