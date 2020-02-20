مصر | استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل طفل البدرشين

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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل الطفل "محمد"، ١٤عامًا، على يد سائق ٣٢ عامًا، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها بمركز البدرشين، لسرقة التوك توك الخاص به.

وأمرت النيابة العامة، بحبس سائق ٣٢ عامًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله طفل يدعى "محمد رضا"، ١٤ عامًا.

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واستمعت لأقوال والد "الطفل"، الذي أكد أن نجله يعمل على "توكتوك" ملك لأحد الأشخاص، منذ فترة، وذلك لمساعدتهم في الحياة.