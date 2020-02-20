مصر | استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل طفل البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل طفل البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل الطفل "محمد"، ١٤عامًا، على يد سائق ٣٢ عامًا، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها بمركز البدرشين، لسرقة التوك توك الخاص به.
وأمرت النيابة العامة، بحبس سائق ٣٢ عامًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله طفل يدعى "محمد رضا"، ١٤ عامًا.
واستمعت لأقوال والد "الطفل"، الذي أكد أن نجله يعمل على "توكتوك" ملك لأحد الأشخاص، منذ فترة، وذلك لمساعدتهم في الحياة.
وأفاد والد الطفل: أنه في يوم الواقعة، خرج نجله من أجل لقمة العيش، ولكنه بعد مرور ساعات تأخر عن رجوعه للمنزل، فقمت أنا وأهالي القرية بالبحث عنه، وقدمت على الفور بلاغًا بإختفائه".
وأضاف الوالد في التحقيقات: "بعد غضون ساعات، تم إبلاغي بالعثور على حثة نجله أسفل كوبري المرازيق، وبعد ساعات قليلة تم القبض على المتهم"، مشيرًا أن المتهم جار له في القرية، وزميل نجلي، وتربطنا علاقة طيبة به.