مصر | بمقابل.. ضبط عاطل يروج لزواج القاصرات عرفيا على "فيسبوك"

وبالتحريات تبين وجوده على ذمة قضايا أخرى، وتم ضبطه وبرفقته إحدى الفتيات ووالدتها وزوج والدتها، المطلوب على ذمة قضايا أخرى، وبحوزتهم 3 هواتف محمول، تحوي رسائل ومحادثات لترتيب المقابلة وعقد زواج عرفي.

وبسؤال المجني عليها، أكدت قيام والدتها وزوجها بتسليمها للمتهم لتزويجها بعقد عرفي لمدة محددة لأحد الأشخاص بمقابل مالي.

وبمواجتهم اعترفوا بارتكابهم هذا الجرم الفاحش الذي يعتبر من وجه نظر المختصين "أن الزواج العرفي باطلا وهذا يعد زنا"، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.