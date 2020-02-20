شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية: «طوله 3 كيلو متر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، الموقف التنفيذى لأعمال تطوير وتدبيش جسر ترعة المريوطية، والجاري تغطيتها على مساحة ٢٠٠ م٣ من الترعة، لإنشاء موقف لسيارات السرفيس، وتدبيش جسر الترعة وتطويره بطول ٣ كم بداية من شارع الهرم وحتي الطريق الدائري.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية خلال تفقده الأعمال، الخميس، أن الأعمال الجارى تنفيذها ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمظهر الحضارى، بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، إضافة إلى أنه يعد محور مروري رئيسي للمزارات السياحي.

وشدد على المتابعة الدورية للأعمال للانتهاء منها وفق الجدول الزمنى المحدد، مع الالتزام بتنفيذ مخطط التطوير والتدبيش لجسر الترعة، بما يحقق المظهر الجمالى الذي يتماشي مع الشكل الحضارى، الذي سوف تبدو عليه الترعة بعد التطوير.

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وتابع من الموقع الأعمال الأولية التي تم تنفيذها لتدبيش جسر الترعة، موجها بالانتهاء من شريحة مبدئية لمعاينتها على الطبيعة، لتطبيقها بباقى أعمال التطوير، مشدداً على إزالة أي معوقات على الفور للانتهاء من الأعمال.

وأكد راشد على إنشاء أماكن لانتظار السيارات وممشي للمواطنين وسور حضارى، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ خلال جولته حالة النظافة والإشغالات بشارع ترسا بحى الطالبية موجهاً بتكثيف حملات النظافة والتجريد ورفع الأتربة ومشدداً على مجازاة المقصرين في أعمال النظافة.

كما تفقد راشد طريق المنصورية والمقرر تنفيذ أعمال تطوير له، وذلك استكمالاً لمنظومة رفع كفاءة الطرق وتحسين الصورة البصرية التي تنفذها محافظة الجيزة.

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية