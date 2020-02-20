شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر في ويلنجتون تبحث ملفات التعاون المشترك مع وزير الدفاع النيوزيلندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقت دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، الأربعاء، بوزير الدفاع النيوزيلندي، رون مارك، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. سفيرة مصر في ويلنجتون تبحث ملفات التعاون المشترك مع وزير الدفاع النيوزيلندي

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