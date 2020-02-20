سفير مصر بوارسو: مجموعة الصداقة المصرية البولندية خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسام القاويش، سفير مصر في بولندا، إن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البولندية بالبرلمان البولندي بتشكيله الجديد يعد خطوة مهمة في تدعيم علاقات التعاون بين البلدين، وذلك بالنظر لما لتلك المجموعة من دور مهم في التواصل بين البرلمان البولندي ونظيره المصري مما سيعمل على تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة.
ويأتي تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البولندية في البرلمان تتويجا لجهود السفارة في التواصل مع البرلمان البولندي بتشكيله الجديد في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
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