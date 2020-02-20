شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش تطوير مشروع الدواجن بتكلفة 15 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مع اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد المشرف العام على المشروعات المركزية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مشروع الدواجن بالمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه، تشمل إنشاء عنبرين جديدين أوتوماتيك على أحدث مستوى بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف فرخ طائر، بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الاستراتيجي في حالة الطوارئ.

وشدد «غنيم» على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها قبل التوقيتات المحددة، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه معدلات الإنجاز في المشروع، حيث يعتبر المشروع من أهم الملفات التي سيسعى من خلال فريق عمل متخصص للدفع بتطوير الأداء وتطوير المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.

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ومن جانبه، أكد السكرتير العام المساعد أنه يتابع بشكل مستمر المشروع، لمتابعة المستجدات أولا بأول، وتدعيم نقاط القوة، وتلافي نقاط الضعف، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، ونظرا لأهمية المشروع الحيوية للمحافظة، حيث يعتبر من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومي، حيث ينتج سنويا 32 مليون بيضة أكثر من المستهدف بحوالي 2 مليون بيضة، و60 ألف بيضة رومي، ويتم بيعها للسوق المحلي بسعر البورصة وهو أقل سعر في مصر لهذه السلعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنتاج 100 ألف دجاجة بياضة سنويا، التي يتم بيعها لصغار المربين والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة من أبناء المحافظة والذي ينعكس بالإيجاب على أسعار منتجات الدواجن والبيض وانخفاضها لصالح الجمهور من أبناء بني سويف.

واستعرض «حمودة» نتائج الزيارة الأخيرة للمشروعات، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة للمشروع، تلك الخطوة التي سبقتها إجراءات عديدة تم الإشراف عليها ونهوها في وقت قياسي، موضحا أن سيتم التواصل اليومي مع مدير المشروعات الدكتور مكرم عبيد الله من خلال تقرير بنسب التنفيذ وأية معوقات قد تطرأ لسرعة تذليلها، مشيرا إلى أن أعمال التطوير المزمع إضافتها ستؤدي إلى مضاعفة الانتاجية، حيث سينتج العنبرين الجديدين 90 الف فرخ بدلا من 44 ألف قبل التطوير.

يشار إلى أن مشروع الدواجن بالمحافظة يتكون من 5 مشروعات أهمهم مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة والذي ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا ويتكون من مشروعين «ألمانى ومجرى»، بجانب مشروع الرومي «تسمين وبياض»، ومصنع للعلف ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية، بجانب أن المشروع يعد هو الوحيد من المشروعات الحكومية الذي ينتج الرومي الأسود البرونزي «سلالة نادرة».