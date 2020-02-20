شكرا لقرائتكم خبر عن دخل كـ«ولي أمر» وانتحل صفة «مدرس».. سرق حقائب الطلاب بعد إخراجهم لـ«الحوش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اتحاد المدارس التجريبية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تلقيه استغاثة من ولي أمر يتضرر من سرقة نجله بإحدى المدارس التجريبية بالعجوزة في الجيزة، مطالبًا بحماية الطلاب داخل المدارس والتحقيق في الواقعة.
أضاف ولي أمر الطالب أن شخصا غريبا دخل المدرسة مدعيا صفة ولي أمر ثم صعد إلى الفصول وانتحل شخصية معلم وقام بإخراج الأطفال من الفصل إلى فناء المدرسة، ثم قام بتفتيش حقائب الطلاب حتى وجد تليفونا محمولا في إحدى الحقائب، وقام بسرقته وهرب دون القبض عليه، ودون اتخاذ أي موقف من مديرة المدرسة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح تحقيق للتأكد من صحة الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المقصرين.
وشددت الوزارة على تنفيذ الإشراف المدرسي الكامل وضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس فور بدء اليوم الدراسى، مع التشديد على التأكد من هوية الزائرين.
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