شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يشارك بمؤتمر "منطقة المتوسط" فى إيطاليا بحضور بابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بفعاليات مؤتمر "منطقة المتوسط وحدود السلام" الذى بدأ أعماله بمدينة بارى الإيطالية أمس الأربعاء ويستمر حتى الأحد المقبل، بعد أن دعت دولة الفاتيكان بطاركة وأساقفة الدول المطلة على البحر المتوسط للمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر.

وينضم البابا فرنسيس للأساقفة المجتمعين يوم الأحد 23 فبراير، وسيترأس القداس الختامى، بعد أقل من عامين على زيارته الأخيرة لهذه المدينة الساحلية، حيث حضر اجتماع مسكونى للتأمل والصلاة من أجل السلام، مع قادة كنائس الشرق الأوسط، فى يوليو 2018.

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فيما تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية لتنصيب الانبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص المنتخب على كرسى ايبراشيته فى صلوات قداس يرأسها الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك فى الـ27 من فبراير الجارى.

كان سينودس الأقباط الكاثوليك قد قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة - إيبارشية أبو قرقاص - كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.

وعن منهجه في خدمة الايبارشية أوضح جودة: إيبارشية جديدة فى مكان جديد يدعونى إلى التفكير فى معنى التجديد فى الخدمة الرعوية والسعى إلى الرسالة بروح جديدة مضيفا أن رسالتى الأساسية هى رسالة الإنجيل الذى هو البشرى السارة لكل إنسان وهذا يتطلب التركيز على التكوين الروحي للإنسان وتنمية الرجاء فى عالم مليء بالتحديات لأن التكوين الحقيقى الذى يركز على الإنسان بكل جوانبه يقود إلى تحقيق كرامة الشخص ومن ثم العمق الروحى فى الثمر والرسالة وفى هذا نستمد طاقتنا من حياة الصلاة والتأمل ، بنعمة الله ستكون رسالتى حمل البشرى المفرحة لكل شخص.