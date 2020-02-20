شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الصحة: إلغاء المعاملات الورقية فى منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشؤن تكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمى سيعمل على إلغاء المعاملات الورقية لتصبح عمليات التسجيل والكشف وصرف العلاج مميكنة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.



وأضاف مستشار وزير الصحة لشؤن تكنولوجيا المعلومات، خلال فعاليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة "صحتك - أمانك" أنه تم إنشاء ملف طبى موحد لكل مريض فى مصر يسجل فيه جميع بياناته الصحية، لافتا إلى أن التحول الرقمى مفيد فى بناء الخرائط الصحية التى تكشف الوضع الصحى فى مصر.



وأوضح أن قواعد البيانات الدقيقة التى يتم بناءها حاليا مفيدة فى وضع صانع القرار على الطريق الصحيح، بمعنى أن البيانات الصحيحة تقود إلى قرار سليم وهو ما يساهم فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

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وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لإبراز جهود الدولة لانجاح مشروع التأمين الصحى الشامل.



وأكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف زيادة الوعى المجتمعى بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والعمل على خلق آليات مباشرة للحوار والتفاعل المجتمعى مع الخبراء والمستفيدين من الخدمات الصحية فى المنظومة.

يشار إلى مشاركة عدد كبير من القيادات المصرية فى مجال الصحة ورؤساء هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الطبية، وعدد من ممثلى الكيانات الطبية الخاصة، بالإضافة لعدد من النواب، الإعلاميين، النشطاء من الشباب والمواطنين والأمر الذى من شأنه العمل على خلق حالة حوار مجتمعى من مختلف وجهات النظر بما يعمل على زيادة التواصل بين منظومة التأمين الصحى الشامل والمستفيدين بشكل عام.