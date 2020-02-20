شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن ختام البرنامج التدريبى لمشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، ختام فعاليات البرنامج التدريبى الذى ينظمه المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" لتنفيذ المحتوى التدريبى للمشروع داخل الهيئات الشبابية بجميع المحافظات المصرية، الذى أقيم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

حضر الجلسة الختامية الدكتورة رندا فارس مدير مشروع "مودة" ودينا فؤاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وممثلة من وزارة الشباب والرياضة، ودولت شعراوى، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وممدوح ناجح حسين، منسق فنى بمشروع مودة.

وقالت دينا فؤاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ترحب بأي تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتحقيق الهدف الأكبر للحفاظ على الأسرة المصرية من خلال مشروع "مودة" وبالتالي الحفاظ على أمن المجتمع المصري وترابطه لأن الأسرة هي المكون الرئيسي للمجتمع .

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وقالت رندا فارس، مدير مشروع "مودة" أن المشروع يستهدف بهذا البرنامج التدريبي إعداد 90 كادر شبابي من خلال ثلاث ورش عمل تعمل بالتوازي لتفعيل تدريبات مودة داخل الهيئات الشبابية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك بعد عقد عدة مقابلات شخصية مع الشباب المتقدمين واختيارهم على أسس علمية .

واستعرضت راندا فارس المحاور الرئيسية و المحتوى التدريبي للمشروع وخطة المشروع لتعميم المحتوى التدريبي في الجامعات المصرية والهيئات الشبابية والمنصة الالكترونية للمشروع والتي أطلقها رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم.

واستمر التدريب على مدار ثلاثة أيام تلقى خلالها المتدربون المحتوى التدريبي الخاص "بمودة " والذي يتناول الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية وذلك من خلال مدربين متخصصين من أساتذة تكنولوچيا التعليم المساعد بجامعة دمنهور وأساتذة علم النفس بجامعة حلوان وأساتذة الصحة النفسية بجامعة الإسكندرية.