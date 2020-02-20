شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق السياحة الثقافية» تشيد بإعادة رحلات الطيران بين شرم الشيخ والأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن انطلاق رحلات الطيران من شرم الشيخ إلى الأقصر خطوة هامة لتطوير صناعة السياحة المصرية، وتنفيذ البرامج السياحية المشتركة التي تمزج بين البرامج الشاطئية والثقافية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على خلق تنوع في المنتجات السياحية داخل البرنامج السياحي.

أضاف رئيس اللجنة في بيان صحفي، الخميس، أن ما يحدث اليوم على أرض الواقع كان حلمًا للقطاع السياحي، تحقق على يد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، ونتاج لضم ملفي السياحة والأثار داخل وزارة واحدة، ما يصنع تناغم في إدارة الملف ويضيف ميزة تنافسية للسياحة المصرية.

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وتوقعت اللجنة أن ترتفع معدلات حجم حركة السياحة الوافدة إلى الأقصر بعد تشغيل الخط الجديد، وزيادة معدلات فرص العمل المتاحة للشباب في مجال السياحة والحرف المرتبطة بها، بجانب زيادة معدل إنفاق السائح الوافد.

تابع «عثمان» أن أبرز النتائج المتربة على انطلاق الرحلات بين مقاصد الترفيه والمقاصد ذات الطبيعة الثقافية والتي تضم الأثار هو تقديم تجربة سياحية فريدة وخاصة جدا بالنسبة للسائح المرتقب، كون لديه فرصة للاستمتاع بالشواطئ وممارسة رياضة الغوص عبر قضاء العطلات بالمقاصد الشاطئية، ومعايشة التاريخ والحضارة المصرية وآثارها العظيمة.

وأكد «عثمان» أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تدعم الجهود المبذولة من جانب وزير السياحة والأثار ومن الكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، لنجاح فكرة البرامج السياحة المشتركة، داعيا إلى ضرورة الترويج لذلك المنتج خلال بورصة برلين للسياحة، مارس المقبل.

وأشار إلى أهمية التسويق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوقع أن تحظي البرامج المشتركة بإقبال كبير من مختلف الاسواق المصدرة لحركة السياحة للمقصد المصري، خاصة الشرائح التي تسعي لاكتشاف الحضارة، داعيا إلى تنظيم رحلات تعريفية بالبرامج الجديدة للمراسلين الأجانب في مصر.