شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في أبوظبي تتابع ترتيبات مباراة السوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع السفارة المصرية في أبوظبي ترتيبات مباراة السوبر المصري لكرة القدم لموسم ٢٠١٩/٢٠١٨ بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي ستقام مساء الخميس، على استاد الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

وأكد مسؤولو مجلس أبوظبي للرياضة استعدادهم التام لاستقبال هذا الحدث الرياضي المصري الكبير بالتنسيق مع مختلف أجهزة دولة الإمارات الشقيقة، وكذلك مع مسؤولي كلٍ من إتحاد الكرة المصري وإدارة الناديين المصريين الكبيرين، وبما يُسهم في نجاح تنظيم هذه النسخة من مباراة السوبر المصري، والتي تُعتبر النسخة الرابعة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية عقب نجاح النسخ الثلاث الماضية.

وأكدت السفارة أهمية التعاون بين أبناء الجالية المصرية من جمهور الناديين الكبيرين لإخراج هذه المناسبة الرياضية المُنتظرة في أبهى صورة، والإلتزام بكافة توجيهات الأمن الإماراتي الخاصة بإتجاهات الدخول والخروج لمقر المباراة، وبما يعكس مكانة الجالية المصرية المُقيمة بدولة الإمارات، والمستوى المتميز للعلاقات بين قيادتي وشعبي الدولتين الشقيقتين.