شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تبحث تنفيذ مسح لتحديد المتضررين من «القناطر الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في زيارة ميدانية لمشروع قناطر أسيوط الجديد.

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جاء ذلك برفقة المهندسة سوزان كوتش استشاري تطوير البيئة والتنمية المجتمعية بمشروع قناطر أسيوط ورئيس فريق البيئة بمكتب Lahmeyer الإستشاي الألماني وممثلة المكتب، والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والباحث الرئيسي لمشروع المسح الاجتماعي، والمهندس أشرف سرحان مدير عام الأعمال البيئية بمشروع قناطر أسيوط.

وأوضحت الدكتورة مها غانم أن الزيارة تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته الجامعة مع وزارة الموارد المائية والري والمنفذة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والذي يمثله المكتب الاستشاري الألماني (Lahmeyer)، وذلك لأجل القيام بمشروع مسح اجتماعي اقتصادي للأشخاص المتضررين من إنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ورصد متطلباتهم واحتياجاتهم، حرصا من الجامعة على القيام بدورها في خدمة مجتمعها الصعيدي وتسخير كافة الإمكانيات والمهارات البشرية من كوادر علمية وباحثين من أعضاء أسرة الجامعة كاستشاريين لمختلف المشروعات التنموية بالمحافظة.

وثمنت نائب رئيس الجامعة على أهمية مشروع قناطر أسيوط الجديدة والذي يعد من أكبر المشروعات القومية التي نفذتها الدولة كأكبر مشروع مائي على نهر النيل حيث يخدم المشروع الزراعة والري في 5 محافظات بصعيد مصر، هذا إلى جانب إنتاج محطتها الكهرومائية لطاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة.