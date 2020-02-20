شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاجرة بـ«التخت والألواح الخشبية».. فصل 15 طالبًا بمدرسة أسنيت الثانوية مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الشؤون القانونية المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإدارة كفر شكر التعليمية لفحص مشاجرة نشبت بين طلاب مدرسة اسنيت الثانوية المشتركة، وأسفرت عن إصابة عدد من الطلاب، فصل 15 طالبا من طرفي المشاجرة 15 يومًا.

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كان خالد جرامون، مدير إدارة كفر شكر التعليمية، ترأس فريقا من التوجيه المالى والإدارى والأمن والشؤون القانونية والمتابعة والتعليم الثانوى لمتابعة المدرسة، حيث حضر طابور الصباح وسط الطلاب وقام بتحية العلم مع الطلبة والطالبات.

كانت مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية شهدت مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الطلاب، استخدمت فيها التخت وألواح الخشب وقطع الحديد، ما أسفر عن إصابة طالب ونقله لمستشفى أسنيت ومنها إلى مستشفى بنها الجامعى، وإصابةآخرين بجروح طفيفة.

من جهته، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تلقى بلاغا بوجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية خلال فترة «الفسحة»، تم خلالها التعدي فيما بينهم على بعضهم البعض، إلا أنه تم احتواؤها سريعا، لكنها تجددت بعد انتهاء اليوم الدراسي.