شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، انطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بوحدة طب أسرة جزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، لإجراء المسح الطبي على 2 مليون و156 ألف و502 سيدة بمدن وقري المحافظة، للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

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أوضح المحافظ في تصريحات صحفية، الخميس، أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والتقييم وتقديم العلاج، كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وفى حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لتوعية السيدات وحشدهم بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المحافظة تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي لعدد ٤٣٠٨٧٩ بالفئة العمرية من ١٨: ٢٥ عام، و٥٦٧١٨٥ بالفئة العمرية من ٢٥: ٣٥ عام، و١١٥٨٣٣٨ أكثر من ٣٥ عام، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق 386 فرقة طبية، في عدد 253 وحدة صحية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز العيادات الصحية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، بالإضافة إلى تواجد 6 مستشفيات خاصة بالإحالة للحالات الإيجابية وهي مستشفيات «مستشفى ههيا المركزي- مستشفى ديرب نجم – مستشفى فاقوس النموذجي – مستشفى بلبيس المركزي- مستشفى الأحرار التعليمية – مستشفى جامعة الزقازيق» .