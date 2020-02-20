شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تعرف على طقس الجمعة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، ومثيرة للأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهناك شبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10 – 21»، الإسكندرية «10 – 18»، قنا «8- 23»، الأقصر «13- 23»، وأسوان «13 – 24».