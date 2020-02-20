ندوات تثقيفية لتوعية المُجندين بـ«الداخلية» بالمسؤولية الأسرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصًا من وزارة الداخلية على توطيد جسور التعاون البناء مع مُختلف مؤسسات وهيئات الدولة، وفي إطار المشاركة والمسؤولية تجاه الوطن، فقد تم عقد ندوة تثقيفية بمقرات الإدارة العامة لقوات الأمن لتوعية المُجندين بأطر المسؤولية الأسرية وخطورة وتداعيات عدم الاستقرار الأسري على الفرد والمجتمع.

وذلك في إطار فعاليات برنامج «مودة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وحاضر خلال الندوة عدد من المتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع، حيث تم تناول العديد من الجوانب النفسية والإجتماعية المتعلقة بموضوع الندوة.

ندوات تثقيفية لتوعية المُجندين بوزارة الداخلية بالمسئولية الأسرية وتداعيات عدم الإستقرار الأسرى على المُجتمع

ندوات تثقيفية لتوعية المُجندين بوزارة الداخلية بالمسئولية الأسرية وتداعيات عدم الإستقرار الأسرى على المُجتمع