شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والمركز العالمي لعلاج الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو عبدالعزيز، والدكتور ياسر القرم، نائبا رئيس مجلس إدارة المركز التخصصى العالمى لعلاج الأورام، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم مظلة علاجية لمنتسبى الجامعة وذلك بصورة متطورة.

وقال «الكردى» إن الاتفاق يهدف إلى تقديم مظلة علاجية طبية لجميع العاملين في الجامعة من أساتذة وموظفين، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمنتسبيها.