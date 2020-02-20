شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محصل كهرباء متهم باختلاس 5 ملايين جنيه في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن بني سويف من ضبط محصل سابق بقسم شرطة كهرباء بني سويف، لاتهامه باختلاس 5 ملايين جنيه خلال فترة انتدابه للعمل بالقسم على مدار عامين، وذلك بتلاعبه في يوميات السداد المسلمة لقطاع كهرباء بني سويف، وإثباته مبالغ أقل مما يتم تحصيله.

وردت معلومات سرية إلى قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن بني سويف تفيد بقيام محصل منتدب من قطاع كهرباء بني سويف باختلاس مبالغ مالية إبان فترة انتدابه، وبالعرض على اللواء زكريا صالح، مدير الأمن، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية عقب التأكد من صحة المعلومات.

وتم العرض على النيابة العامة التي اتخذت قرارها بضبط وتفتيش مسكن المتهم، وتبين أنه يدعى «ر. ج. ق»، 38 سنة، مقيم ببندر بني سويف، موظف بقطاع الكهرباء ومنتدب للعمل محصل بقسم شرطة كهرباء بني سويف، وضبط ما بحوزته من أموال ومنقولات ومتحصلات واقعة اختلاسه.