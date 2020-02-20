شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة لـ«عقار الشرابية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أثناء تفقده لعقار الشرابية المنهار،الخميس، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة له، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.
كما وجه محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً بانهيار جزء من عقار يقع في 41 ش حجازي السعدني من ش معمل الصابون بالشرابية، حيث تبين أن العقار يتكون من ارضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار مما أسفر عن 3 وفيات.
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