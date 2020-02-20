شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد والمشدد لـ15 متهمًا بـ«أحداث السفارة الأمريكية الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت حدثا بالسجن 7 سنوات، وبراءة آخر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث السفارة الأمريكية الثانية».

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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كانت النيابة خلال مرافعتها طالبت بتطبيق مواد القانون الوارد في أمر الاتهام وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واستندت النيابة في مرافعتها إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بفعل إجرامي تمثل في القتل والاعتداء وإحداث الإصابات، كما استندت إلى التحريات التي أكدت قيام المتهمين باعتصام ميدان التحرير، وأن المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين حاولوا إحداث الفوضى داخل البلاد عقب ثورة 30 يونيو عقب عزل الرئيس الأسبق لمحاولة تصوير فشل الدولة أمام الرأي العام في إدارة البلاد، بينما طالب دفاع المتهمين خلال مرافعته ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم ودفع بعدم جدية التحريات.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مكونا من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة آخرين، إضافة إلى الإتلاف العمدى وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.