شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي يتفقد مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، صباح اليوم الخميس، ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في زيارتهم لمشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا.

جائت زيارة الوفد الامريكي في إطار متابعة أنشطة مشروع «إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة اسنا»، والذي يقوم بتنفيذه كل من شركة«تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة» وشركة «سي. آى. دى للاستشارات» في إطار الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر «سايت»، والتي تتم بالتعاون بين وزارات التعاون الدولي والآثار والسياحة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف زيادة تنافسية في قطاع السياحة وتطوير مواقع التراث الثقافي في مصر.

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ويهدف مشروع «إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة اسنا»، إلى إطلاق إمكانات التراث الثقافي المتنوع لمدينة اسنا، بما يمهد لإعادة إحياء تلك المنطقة بصورة مستدامة، ووضع المدينة بما تشكله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر، ويتم ذلك من خلال الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز المدينة، ووضع خطط إدارة ملائمة لتلك المواقع، وتوثيق وترويج التراث الثقافى للمدينة ورفع الوعي به، بالإضافة إلى تحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة من خلال أنشطة التنمية السياحية وتحسين فرص العمل في هذا المجال.

وتفقد الوفد مواقع الترميم وإعادة التأهيل التي تتم حاليًا بالمنطقة، من إعادة إحياء سوق القيسارية التراثي، ووكالة الجداوي، والمئذنة العمرية بهدف زيارة تصوير وتوثيق أنشطة الوكالة الأمريكية.

وخلال اللقاء أعرب «سليمان» عن سعادته البالغة بزيارتهم لمدينة إسنا، مشيداً بالأعمال التي تقوم بها شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة في مشروعها بمدينة إسنا، وما تقدمه من إنجاز في منطقة معبدإسنا، الذي يشهد عملية إعادة وتأهيل للمواقع الأثرية والمباني ذات التراث المعماري المتميز بهدف الحفاظ على الأصول التراثية والثقافية المتنوعة بقلب مدينة إسنا، وتحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة من خلال أنشطة التنمية السياحية وتحسين فرص العمل في هذا المجال.