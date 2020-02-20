شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «صحة المرأة» في محافظة الوادى الجديد، الخميس، وتنفذ على مستوى 32 مركزا طبيا على مستوى المراكز الإدارية الخمس بالمحافظة، للكشف على 84 الف و450 سيدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المبادرة.

وقال الدكتور احمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن المبادرة تستهدف الإهتمام بصحة المرأة من خلال تقسيم السيدات إلى 3 شرائح عمريه، وتشمل الشريحة من سن 18 إلى 25 سنة التثقيف الصحى نحو الكشف الذاتى للثدى.

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أضاف «محروس» أن الشريحة من سن 25 حتى 35 سنة تتضمن تثقيف وفحص، والشريحة ما فوق 35 سنة تشمل فحص وعلاج، وأن وزارة الصحة تتولى توفير العلاج لجميع السيدات بجميع المراحل العمرية في حالة إكتشاف إصابة بسرطان الثدى، بجانب الكشف والعلاج المبكر لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنه وقياس الطول والوزن، بجانب التوجيه لتلقى العلاج في حالة إكتشاف إصابة.

وأكد أن المراكز الطبية المخصصة للكشف بالمبادرة تضم 32 فريقًا طبيًا متدربًا على مستوى عال للكشف السليم، بجانب توفير فريق طبى بوحدة قرية بغداد بمركز باريس، وفريقين بوحدتى بولاق وفلسطين بمركز الخارجة وفريق طبى إضافى بقرية المنيرة بمركز الخارجة، وإضافة فريقين في مركز الفرافرة بوحدات قريتى أبومنقار واللواء صبيح، وفريقين بالداخلة بعزب القصروالقلمون وفريق بمركزبلاط في الشيخ مرزوق.

من جهتها، قالت نادية عزمى ويصا، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، إن الفرع يشارك في مبادرة صحة المرأة المصرية، وذلك من خلال الندوات التثقيفية وحملات التوعية الكاملة والتعريف بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى من خلال عضوات المجلس المتخصصات، والرائدات الريفيات يقدمن دورا هاما ًتجاه المرأة في القرى النائية.